كل ما تريد معرفته عن المركز الوطني للعمليات الأمنية بعد طرح وظائف جديدة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل في المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب، ما بين "وكيل رقيب – عريف - جندي أول – جندي) - رجال ".

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول يبدأ من بعد غد السبت الموافق 20 ربيع الثاني 1442 هـ، حتى يوم الخميس الموافق 25 ربيع الثاني 1442 هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa .

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معلومات عن المركز الوطني للعمليات الأمنية

ويعد المركز الوطني للعمليات الأمنية هو حلقة الوصل

والتنسيق بين القطاعات الأمنية، أو إدارة الأزمات والحالات الطارئة بوزارة الداخلية السعودية، وهو مركز حيوي لمعالجة المعلومات الجغرافية والإدارية، وفقاً لما يتطلبه الموقف الأمني، ومرجعاً لمتخذي القرار حيال ما تمت معالجته من حالات، أو للتنبؤ بالأخطار والحالات المحتملة. المركز يرتبط بالسعودي ، ويضم مندوبين من كافة القطاعات الأمنية وضباط اتصال من وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني.

عرف سابقا بمركز القيادة والسيطرة والتحكم، والذي يقتصر دوره على تنسيق جهود الجهات الأمنية فيما

بينها من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى، وبتغير المسمى إلى (المركز الوطني للعمليات الأمنية) توسعت مهام المركز التي يتطلبها الواقع الأمني، نتج عنه مشروع (مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة) على أن تتضمن المرحلة القادمة إنشاء مراكز لبقية المناطق.

وحدة أمنية تعني بمهمة التنسيق وتوحيد الجهود بين القطاعات الأمنية منذ أكثر من 20 عاماً، يتم العمل فيها من خلال تكليف مندوبين من القطاعات الأمنية عند الحاجة فقط. ونظراً لتطور الأحداث ولهدف مواكبتها، فقد أصدر وزير الداخلية توجيهه بتطوير هذه الغرفة لتصبح مركزاً للقيادة والسيطرة والتحكم والتي اصبحت فيما بعد المركز الوطني للعمليات الأمنية والذي يضم جميع الأجهزة الأمنية والخدمية لتتولي إدارة الأزمات والحالات الطارئة، وفقاً لما يتطلبه الموقف الأمني.