إصابات ووفيات كورونا تعاود الارتفاع في بريطانيا

سيف اليزيد - أظهرت أرقام رسمية أن الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد عاودت الارتفاع في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة.

وأعلنت الحكومة البريطانية أنها رصدت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 16298 عدوى جديدة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19. وإصابات اليوم هي أعلى عدد يسجل في 24 ساعة منذ 26 نوفمبر الماضي. كان أمس الخميس قد شهد إحصاء 14879 إصابة جديدة بالفيروس.

كما سجلت المصالح الصحية البريطانية 504 وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19. وهي أيضا زيادة مقارنة بـ 414 سجلت الخميس.

ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في بريطانيا 60617 حالة حتى الآن، وهو الأعلى في أوروبا.

وتبدأ بريطانيا، الثلاثاء المقبل، حملة عامة للتطعيم ضد الفيروس باستخدام لقاح أنتجته شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية.

كانت بريطانيا وافقت، أمس الأول الأربعاء، على ترخيص استخدام اللقاح على نطاق واسع.

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