وفيات وإصابات كورونا ما تزال عند مستوى مرتفع في إيطاليا

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- سيف اليزيد - اليوم 22:45
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بقيت الإصابات بفيروس كورونا المستجد والوفيات الناجمة عنه، عند مستوى مرتفع في إيطاليا، اليوم الجمعة.
وقالت وزارة الصحة إنها رصدت 814 وفاة سببها الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقابل 993 أمس الخميس.
كما أحصت المصالح الصحية 24099 إصابة جديدة بالمرض ارتفاعاً من 23225 أمس.
وسجلت إيطاليا، وهي أول دولة أوروبية تضربها الجائحة، 58852 وفاة بمرض كوفيد-19 منذ ظهور الوباء بها في فبراير الماضي، وهذا أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت 1.689 مليون إصابة بالمرض حتى الآن.
واضطرت الحكومة الإيطالية إلى إعادة فرض إغلاق شامل في أكتوبر بسبب موجة ثانية من تفشي الوباء. لكن معدلات العدوى والوفيات ما تزال مرتفعة. وكانت الوفيات المسجلة أمس، وبلغ عددها 993، هي أكبر حصيلة وفيات يومية على الإطلاق منذ ظهور الوباء في هذا البلد.
وتستعد إيطاليا إلى تشديد الإجراءات مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية التي تشهد في العادة تجمعات أسرية كبيرة.
المصدر: وكالات
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