"الصحة العالمية" تحذر: تعميم لقاحات كورونا لا يعني اختفاء الوباء

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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أنّ تعميم اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد لا يعني اختفاء وباء كوفيد-19.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن التقدم الذي تحقق في الآونة الأخيرة في مجال لقاحات الوقاية من كوفيد-19 إيجابي لكن المنظمة قلقة من أن ذلك قد أدى إلى مفهوم آخذ في التزايد بأن الجائحة انتهت.

وأضاف "التقدم في اللقاحات يعطينا جميعاً دفعة ويمكننا الآن أن نرى النور في نهاية النفق المظلم. لكن منظمة الصحة العالمية قلقة من الاعتقاد المتنامي بأن جائحة كوفيد-19 انتهت".

وأوضح تيدروس أن الجائحة لا يزال أمامها طريق طويل وأن القرارات، التي يتخذها الأفراد والحكومات، ستحدد مسارها على المدى القصير ومتى ستنتهي.

وقال "نعلم أنها كانت سنة عصيبة وأنها أرهقت الناس لكن في المستشفيات، التي تعمل بطاقتها القصوى أو بما يفوق طاقتها، الوضع أصعب ما يمكن أن يكون".

بدوره، أكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايك راين أنّ "اللقاحات لا تعني صفر كوفيد"، موضحاً أنّها وحدها "لا يمكنها القيام بالعمل المطلوب".

ووافقت بريطانيا والبحرين على استخدام لقاح "فايزر/ بيونتك". بينما تدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منح الترخيص للقاح المذكور ولقاح آخر طورته شركة "موديرنا".

وتبدأ الحملة العامة للتطعيم ضد الفيروس في بريطانيا الثلاثاء المقبل بينما تبدأ روسيا غداً حملة مماثلة واسعة النطاق.