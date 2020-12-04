المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش

سيف اليزيد - أعلنت السلطات المغربية أنها أوقفت، اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص شكلوا خلية «موالية» لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بيان، إنه تمكن صباح اليوم «من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى تنظيم داعش ينشط أعضاؤها بمدينة تطوان (شمال)»، مشيرا إلى ارتباط أحدهم بعلاقة قرابة مع أحد مقاتلي التنظيم المتطرف في سوريا والعراق.

وأضاف أن المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و38 عاماً، بلغوا «مرحلة متقدمة من التحضير والإعداد، إيذاناً بالشروع في التنفيذ المادي لمشاريعهم الإرهابية».

وأكد أنهم «قاموا بعدة زيارات استطلاعية لرصد وتحديد الأهداف المقرر مهاجمتها بوساطة عبوات ناسفة».

وتابع أنهم «وثقوا في شريط فيديو بيعتهم للتنظيم والتي حددوا فيها الأهداف العامة لمخططاتهم الإرهابية».

كما أشار البيان إلى حجز «مجموعة من المعدات و(المواد) الكيميائية التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية»، فضلا عن مجموعة من الأسلحة البيضاء ومعدات معلوماتية وأجهزة إلكترونية.

سبق أن فككت السلطات المغربية خلايا موالية للتنظيم المتطرف، بينها خلية من خمسة أفراد أوقفوا في سبتمبر وكانوا قد «قرروا الانخراط في مشاريع إرهابية خطيرة ووشيكة»، وخلية أخرى الأسبوع الماضي.