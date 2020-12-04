أذربيجان تؤيد جهود المغرب من أجل استعادة حركة التنقل في الكركرات

أعربت جمهورية أذربيجان عن تأييدها لجهود المغرب من أجل استعادة حرية التنقل المدني والتجاري في معبر الكركرات.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الأذربيجانية في بيان لها، الجمعة 4 دجنبر، إن “جمهورية أذربيجان تعرب عن دعمها للسيادة الترابية للمملكة المغربية ووحدتها”.

وتدعم أذربيجان أيضا “جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل الى حل سياسي دائم وعادل لقضية الصحراء على أساس قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة”.