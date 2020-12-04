رائدة من رائدات الفن تعاني في صمت…صفية الزياني مهددة بالتشرد!

تعاني الفنانة صفية الزياني وضعا اجتماعيا صعبا، إذ إنها مهددة بالافراغ من المنزل، الذي تكتريه في مدينة الرباط.
واكترت الفنانة صفية الزياني المنزل، حيث تقطن، قبل بداية الجائحة في المغرب، لكن مالكه يطالبها، حاليا، بمغادرته، دون اعتبار لظروفها الصعبة.
وتحاول صفية الزياني إيجاد منزل قريب من محل سكناها للانتقال إليه، لضمان استمرار تمدرس من يقطن معها، لكنها عاجزة إلى حدود الساعة عن إيجاده.
وتعتبر صفية الزياني إحدى رائدات التمثيل في المغرب، وقدمت أعمالا مسرحية رفقة الراحل الطيب صديقي، والطيب لعلج، والطاهر واعزيز، وعبد الصمد الكنفاوي، كما شاركت في أعمال تلفزية عديدة، طبعت ذاكرة المشاهد المغربي.
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