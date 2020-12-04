شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ..وفيات كورونا تتجاوز 275 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 14 مليونا 41436 حالة، بزيادة 219187 إصابة عن الحصيلة السابقة.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 275386 بعد تسجيل 2861 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.