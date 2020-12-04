الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل مطعم في الحارثية

وقالت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلاع داخل ساحبات مطعم علي باريس في منطقة الحارثية شارع الكندي".

ولفت البيان الى ان "فرق الدفاع المدني عملت على قطع التيار الكهربائي واخماد النيران ومنعت انتشارها داخل المطعم المكون من ثلاث طوابق وانهاء الحريق بوقت قياسي حال دون تسجيل اصابات بشرية" .