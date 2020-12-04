"الصحة" الفلسطينية تعلن استشهاد فتى برصاص الاحتلال قرب "رام الله"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى الذي أصيب خلال المواجهات التي وقعت في وقت سابق من اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية (المغير) شمال مدينة (رام الله) بالضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الفتى ويدعى علي أبو عليا (13 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في البطن مشيرة الى أنه كان قد وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في حالة حرجة.
وكانت الوزارة ذكرت في بيان سابق ان عشرات الفلسطينيين اصيبوا خلال مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب (رام الله).
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