وزير الخارجية القطري يعرب عن تفاؤل بلاده بحل الأزمة الخليجية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم الجمعة عن تفاؤل بلاده إزاء حل الأزمة الخليجية.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن في نقاش عبر الفيديو مع جلسة منتدى روما السادس لحوار المتوسط "نحن في قطر إيجابيون للغاية.. نحن نتعامل دائما مع أي مبادرة تحقق السلام في المنطقة بشكل إيجابي".

وفيما يخص الوساطة الكويتية لحل الازمة الخليجية شدد وزير الخارجية القطري على أن "أي نوع من القرارات التي ستتخذ يجب أن تكون حلا شاملا" مضيفا أن "قطر لا تميز بين أي دولة والدول الأخرى".

واضاف "نريد أن نرى مجلس التعاون الخليجي متحدا والأهم من ذلك ومنذ بداية الأزمة قطر تدعو إلى حوار مفتوح للغاية ونود ايضا المشاركة بشكل بناء مع أي جهود لحل وتهدئة التوتر في المنطقة".

واكد أن "وحدة الخليج ستكون في مصلحة كل شعبنا في بلداننا وكذلك في مصلحة المجتمع الدولي".

وأعرب عن أمله في أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح مبينا "الآن لا يمكننا أن نتوقع ما إذا كان هذا سيكون وشيكا أم لا وهل ستحل المشكلة برمتها في يوم واحد.. أعتقد أن الصراع استغرق وقتا طويلا.. لقد مضى أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة الآن.. أعتقد أننا نحتاج ايضا إلى وقت بعد الحل لمعالجة كل ما حدث في ذلك الصراع".

وأضاف أنه "طوال الثلاث سنوات التي مضت على بداية الأزمة الخليجية كانت هناك العديد من المحاولات الجادة لحلها من جانب سمو أمير الكويت الراحل (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله) والتي يواصلها الآن سمو امير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى جانب الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي (دونالد ترامب)".

واكد دعم دولة قطر لهذه الجهود قائلا "حققنا بعض التقدم في بعض القضايا منذ أكثر من عام ثم تباطأت الحركة والآن هناك بعض التحركات التي نأمل أن تساهم في إنهاء هذه الأزمة لأننا نعتقد أن وحدة مجلس التعاون في غاية من الأهمية لأمن واستقرار المنطقة".

وكان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح كشف في وقت سابق اليوم عن مباحثات "مثمرة" جرت أخيرا في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وقال الشيخ الدكتور أحمد الناصر في بيان ألقاه عبر تلفزيون دولة الكويت إنه "في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

وفي هذا الإطار أعرب عن "التقدير للسيد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد".