شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: أردوغان يحد من حرية الشعب التركي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، لموقع بروت الإخباري، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان يحد من الحريات المتاحة للشعب التركي.
وطالب ماكرون أردوغان بالالتزام بالاحترام بعد أن وصفه الأخير بأنه عبء على كاهل فرنسا، فضلاً عن قوله، إنه يأمل في أن تتخلص فرنسا قريبا من ماكرون.
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