شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ثاني دولة في العالم تجيز استخدام لقاح فايزر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت البحرين، الجمعة، إنها أجازت الاستخدام الطارئ للقاح (فايزر- بيونتيك) للوقاية من فيروس كورونا، لتصبح بذلك ثاني بلد يجيز اللقاح بعد بريطانيا.

وكانت البحرين أقرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استخدام لقاح شركة سينوفارم لتحصين العاملين في الخطوط الأمامية.