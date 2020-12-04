شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى في قصف «حوثي» على الحديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الحديدة – أ ف ب

قالت الحكومة اليمنية، الجمعة، إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في قصف لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على مجمّع صناعي في ميناء الحديدة الاستراتيجي، غرب البلاد.

من جانبه، وصف وزير الإعلام اليمني، محمد الإرياني، الحادث بالجريمة الإرهابية البشعة، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء اليمنية «سبأ». وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية من عمال المصنع وإصابة 13 بجروح.

ونددت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بالهجوم على المرفأ الذي يُعد نقطة الدخول الأساسية للمساعدات الإنسانية إلى اليمن.

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