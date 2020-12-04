شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدافع عن «تعجلها» في ترخيص لقاح «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

أكدت الوكالة البريطانية للأدوية، الجمعة، أن قرارها السريع بالترخيص لاستخدام لقاح «فايزر-بايونتيك» ضد «كوفيد-19» يستوفي كل معايير السلامة، بعد ورود انتقادات لسرعة آلية المصادقة عليه.

وأوضحت فيرجيني ماسيري مديرة الوكالة: «لا تتم الموافقة على أي لقاح في المملكة المتحدة إن لم يكن يحترم معايير السلامة والنوعية والفاعلية». وأضافت أن «كل لقاح يكون موضع تجارب سريرية صارمة مطابقة للمعايير الدولية».

ورأى خبير الأمراض المعدية الأمريكي أنطوني فاوتشي العضو في خلية الأزمة في البيت الأبيض حول فيروس كورونا، الخميس، أن الوكالة البريطانية «تسرعت» في المصادقة على اللقاح، قبل أن يعود ويتراجع عن تصريحه هذا.

وقال فاوتشي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لدي ثقة كبيرة بما تفعله المملكة المتحدة علمياً ومن وجهة نظر هيئة منظمة». وأضاف «الإجراءات لدينا تستغرق وقتاً أطول مقارنة بالمملكة المتحدة. وهذه حقيقة فحسب»، مؤكداً «لم أقصد التلميح إلى أي إهمال رغم أنه فُهم كذلك».

ورحب متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، بتبدل موقف فاوتشي مذكراً بأن الوكالة البريطانية للأدوية أكدت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها «عملت بأكبر معايير الصرامة على هذا اللقاح بدون إهمال أي جانب».

وقال المتحدث للصحفيين «كنا في غاية الوضوح بأن هذا اللقاح آمن، نظراً إلى المعايير الصارمة التي خضع لها في سياق تدقيق الوكالة الناظمة للأدوية به».

وأوضحت الوكالة البريطانية أنها اتبعت مراجعة متواصلة للبيانات الصادرة عن فايزر وبايونتيك بموازاة التجارب التي كانت تجرى على البشر، بدل انتظار توافر البيانات كاملة في نهاية التجارب.

وينتظر الأوروبيون والأمريكيون رد وكالاتهم الصحية هذا الشهر بشأن المصادقة على لقاح فايزر/بايونتيك.

وفي هذه الأثناء، تبدأ المملكة المتحدة الأسبوع المقبل تلقيح أول 800 ألف شخص، مع إعطاء الأولوية للمسنين في دور الرعاية.