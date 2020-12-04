شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الموسيقي اللبناني بسام سابا بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي بسام سابا رئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان، أمس الجمعة، عن 62 عاماً، في أحد مستشفيات بيروت، جرّاء إصابته بفيروس «كورونا». وأعرب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى عن أسفه لرحيل «الموسيقار بسام سابا»، مشيراً إلى أنه توفي «بعد صراع مرير مع المرض جراء إصابته بفيروس كورونا». وذكرت مواقع إخبارية أنه عانى مضاعفات الفيروس لأسابيع في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت حيث فارق الحياة. وفي تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، وصف سعد الحريري، الرئيس المكلف بتأليف الحكومة الجديدة، سابا بأنه «عبقري، نشر إبداعه في القارات الخمس»، مذكّراً بأنه تولّى «إدارة أوركسترا في نيويورك قبل أن يعود إلى وطنه ليعطيه فنه وعلمه وحبه». وكان سابا قبل توليه منصب المدير العام للمعهد العالي للموسيقى، أسّس فرقة عربية في نيويورك مؤلفة من أعضاء أمريكيين. واعتبر مرتضى أن سابا «مبدع ربط بموسيقاه وأعماله الفنية الشرق والغرب، وتميز بتمرسه في علوم الموسيقى التي حملها معه في كل التظاهرات الفنية التي جال بها أصقاع العالم».

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