شكرا لقرائتكم خبر عن داسيلفا للاعبيه: لاتستخفوا بـ«الصقور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

حذر الأورغوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء لاعبيه من مواجهة فريق الإمارات في كأس رئيس الدولة والتي تمثل محطة مهمة لحجز بطاقة العبور للدور ربع النهائي، مشدداً على ضرورة التعامل بقوة واحترام مع فريق «الصقور» الذي يتصدر دوري الدرجة الأولى والابتعاد عن التهاون والثقة الزائدة فضلاً عن التركيز العالي والأداء القتالي خاصة أن الفريق المنافس الذي تفوق على الاتحاد ودياً هذا الموسم لديه أسلوب يعتمد على الانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي وغلق المساحات.

وقال داسيلفا: لن تكون المواجهة سهلة كما يتوقعها البعض لذلك أنتظر ردة فعل قوية من كلباء لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

وألمح المدرب داسيلفا الى أن ضغط المباريات والإرهاق لم يمنحه الوقت الكافي للتحضير المثالي، فضلاً عن أنه حرص على تجهيز مجموعة من البدلاء والشباب لتعويض غياب عدد من اللاعبين الأجانب حسب لوائح المسابقة التي لا تسمح بمشاركة أكثر من لاعبين أجنبيين فقط عند مقابلة فريق من الدرجة الأولى.

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