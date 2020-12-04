محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران؛ تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك أحد المعاهد التعليمية بالجيزة، بتهمة الاحتيال على مجموعة من الطلبة. المتهم أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن فتح باب التقديم للإلتحاق بالمعهد فى دراسات مختلفة والحصول على شهادات دراسية عليا وذلك مقابل تحصيله مبالغ مالية من الطلبة المتقدمين. الأمر الذى أدى لتجمع عدد من الطلبة أمام المعهد لاسترداد المبالغ المالية المستولى عليها. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأن المعهد يعطى دورات تدريبية فقط. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مالك معهد تعليمي بالجيزة للنصب على راغبى الحصول على الشهادات الدراسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.