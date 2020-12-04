أحمد داود أوغلو: “أردوغان” خان تركيا لصالح قطر.. ويدمر اقتصاد البلاد

وجه رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو، الخميس، اتهامات خطيرة للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بشأن علاقته بقطر وعملية التفويت في 10 في المئة من بورصة إسطنبول لصالح الدوحة، وذلك في أحدث تصعيد من داود أوغلو مع أردوغان.

وكان الرئيس التركي قد دفع مؤخرا نحو إتمام الصفقة مع الدوحة غير آبه بانتقادات المعارضة اللاذعة، والتي فشلت في تمرير مقترح في البرلمان لفتح تحقيق بشأن هذه الصفقة.

واتهم رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، أردوغان، بخيانة الأمانة، بعد بيع الـ10 في المئة من بورصة إسطنبول إلى قطر، بحجة إنقاذ الاقتصاد التركي الذي يمرّ بأزمة حادة منذ سنوات.

وقال داود أوغلو في مقطع فيديو نشره على تويتر، إن أردوغان “خان الأمانة”، مطالبا إياه بالعودة إلى رشده.

وعلّق بغضب كبير على الوضع الاقتصادي للبلاد وحجم الدمار الذي لحق بها، وقال إنه لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعله بتركيا، ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة.

وتوعد رئيس وزراء تركيا السابق كلّ من يضر بلاده “بالمحاسبة”، قائلا “أولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون”، في إشارة إلى أردوغان.

كما وجه سهام نقده لحزب العدالة والتنمية الذي قال إنه يعد مهندس آلية الفساد في تركيا.

وخاطب رئيس حزب المستقبل أردوغان قائلا “لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان (..) هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك، ولا السوق الخاص بك، ولا متجرك، تركيا دولة تعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء”.

وذكر داود أوغلو بكلمات أردوغان التي قال فيها “يا إخواني، إذا أعطيت الأمانة لشخص، فإنك ستحاسبه عليها، أليس كذلك؟”، في إشارة أخرى إلى ضرورة محاسبة أردوغان.