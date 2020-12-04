بدء فحوصات كورونا لجميع سكان ولايات النمسا

بدأت، اليوم الجمعة، فحوصات فيروس كورونا لجميع سكان ولايات النمسا، وفق جدول زمني يستمر أسبوعين، وقد تم البدء بسكان العاصمة فيينا وولاية تيرول بسبب ارتفاع مخاطر العدوى فيهما.



وقالت مصادر فى وزارة الصحة بالنمسا، اليوم الجمعة، إن فيينا يتواجد بها ثلاثة مواقع رئيسية لفحص السكان، والذي يتم من خلال اختبار سريع تظهر نتائجه خلال دقائق.



وأضافت المصادر أنه تم توجيه الدعوة للسكان؛ للمشاركة فى الفحوصات طوعيا وعبر التسجيل من خلال الإنترنت.



يُشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس حتى أمس بلغ 297 ألفا و245 حالة، وقد تعافى منها 243 ألفا و775 وتوفي 3 آلاف و651 حالة.

وقد أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الجمعة، تسجيل 3815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24

ساعة.



وذكرت وزارة الصحة، في بيان اليوم، أن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 297 ألفا و245 حالة، وقد تعافى منهم 243 ألفا و775 بينما توفي 3651 حالة.



وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المستشفيات بلغ 3980 حالة، منها 642 في العناية المركزة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.