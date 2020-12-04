فلسطين تُدين محاولة مُستوطن إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، محاولة مستوطن إحراق كنيسة (الجثمانية) في القدس المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة المسيحية والإسلامية.



وحملت الرئاسة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استمرار اعتداءات المستوطنين ضد الشعب الفلسطينيين وممتلكاته ومقدساته، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المتكررة على الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية دليل على همجية ووحشية المستوطنين، الذين

يمارسون الإرهاب بأبشع صوره، تحت بصر وسمع قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وحيت الرئاسة يقظة أبناء الشعب الفلسطيني المرابطين في القدس، التي حالت دون إكمال المستوطن لجريمته.

وقد دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي لمواجهة إرهاب المستوطنين، ووضعهم ضمن قائمة الإرهاب الدولي، والتعاطي مع ما يشكلونه من خطر بمسؤولية عالية.



ودعت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطنيية (وفا) اليوم الجمعة، تعقيبا على الاعتداء الذي نفذه أحد المستوطنين على الكنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، ومحاولته إحراقها- العالم لعدم الاكتفاء بالسكوت والانتظار والإدانة، وإنما التحرك السريع لتوفير الحماية للأماكن المقدسة والدينية، كخطوة أولى نحو توفير أوسع لكل أشكال الحماية للأرض المقدسة تحت الاحتلال وما عليها.

واعتبرت الخارجية أن محاولة إحراق الكنيسة ما هو إلا تذكير بعديد المحاولات التي تمت على أيدي المستوطنين الإرهابيين في إحراق المقدسات الإسلامية والمسيحية، من أماكن صلاة وعبادة.