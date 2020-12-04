السعودية تشهد انخفاضاً ملحوظاً في وفيات كورونا

سيف اليزيد - شهدت السعودية، اليوم الجمعة، انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الوفيات الناجمة عن العدوى بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19.

وسجلت المملكة 10 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة. وهو الأمر الذي لم يحصل منذ أشهر. وارتفع مجموع الوفيات جراء الفيروس إلى 5940.

وأعلنت الوزارة، في بيان، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 358336 حالة مؤكدة، بزيادة 234 إصابة عن تلك المسجلة أمس.

ورصدت 357 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع حالات الشفاء الإجمالية إلى 348238 حالة، (أي 97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وبلغ مجمل الحالات النشطة 4158، منها 596 حالات حرجة. وجاءت أعلى الإصابات بين المناطق في الرياض التي سجلت 70 إصابة، تلتها مكة المكرمة 42 إصابة، ثم المنطقة الشرقية 35 إصابة، فمنطقة المدينة المنورة 27 إصابة.

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