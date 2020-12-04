توضيح من شرطة بابل حول رمي امرأة لطفلها من سطح بناية

اصدرت قيادة شرطة بابل، الجمعة، توضيحا، حول انباء تداولت عن رمي امرأة لطفها في اعلى بناية وسط الحلة. وقال بيان للقيادة تلقته الخليج 365، انه "تناولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي منشوراً مفاده انه بعد جريمة جسر الائمة، بابل تستيقظ على جريمة مروعة زوجة أم ترمي اطفالها من اعلى اسطح احد البنايات وسط الحلة".



واضاف البيان "تود قيادة شرطة محافظة بابل أن تنوه على أن الخبر غير صحيح، يرجى توخي الدقة والحذر من نشر ومشاركة أي معلومة أو خبر إلا من المواقع الرسمية لقيادة شرطة محافظة بابل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.