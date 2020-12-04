عُمان ترحب ببيان الكويت بشأن جهود المصالحة الخليجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت عمان، الجمعة، بالبيان الصادر من الكويت حول النتائج الإيجابية لجهود المصالحة الخليجية.

وأوضحت، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن هذه الجهود سبق أن قادها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ويقوم بها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس حرص جميع الأطراف على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وأكدت أن الهدف هو "الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين جميع الدول وبما فيه الخير والنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة".

وكان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، كشف عن مباحثات "مثمرة" في إطار المصالحة الخليجية.

وقال الشيخ الدكتور أحمد الناصر، في بيان، ألقاه عبر تلفزيون الكويت، إنه في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، واستمراراً للجهود التي يبذلها حالياً الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن جميع الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.