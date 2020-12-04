إيران تضغط على بايدن بخطة لزيادة معدات التخصيب في منشأة تحت الأرض

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تكثف إيران الضغوط على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بخطط لتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا لتخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض في انتهاك لاتفاقها مع القوى الكبرى وذلك وفقا لتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة.

وقال التقرير السري الذي حصلت عليه رويترز إن إيران تعتزم تركيب عدة مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع آي.آر-2 إم في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض التي صُممت على ما يبدو لمقاومة القصف الجوي.

وينص الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية على أنه يمكن لطهران استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول آي.آر-1 فقط داخل المنشأة، وهي أقل كفاءة، وأن هذه الأجهزة هي الأدوات الوحيدة التي يمكن لإيران استخدامها في التخصيب.

ونقلت إيران مؤخرا مجموعة واحدة من المعدات من طراز آي.آر-2 إم في نطنز.

وكتبت الوكالة في تقريرها الموجه للدول الأعضاء "في خطاب بتاريخ الثاني من ديسمبر كانون الثاني 2020، أخطرت إيران الوكالة أن الشركة المشغلة لمحطة تخصيب الوقود في نطنز تعتزم بدء تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم في المحطة".

وانتهكت إيران بالفعل الكثير من القيود الأساسية على أنشطتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق ردا على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه وقراراه التالي بإعادة فرض عقوبات اقتصادية أمريكية. وتقول طهران إن من الممكن العدول سريعا عن الانتهاكات إذا ألغت واشنطن إجراءاتها.

وقال بايدن، الذي سيتولى الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني، إنه سيعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق إذا عادت إيران للامتثال الكامل بالقيود النووية.