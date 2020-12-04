الولايات المتحدة: حصيلة قياسية جديدة لاصابات "كورونا" والإجمالي يتجاوز 14 مليونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة رصدت 217664 اصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) لتسجل بذلك حصيلة قياسية جديدة ويتجاوز اجمالي حالات الجائحة 14 مليونا.

وذكر مركز رصد جائحة (كورونا) التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية في بيانات يومية أن الولايات المتحدة سجلت أيضا 2879 حالة وفاة جديدة الفيروس التاجي خلال ال24 ساعة الماضية.

وأضاف أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 14139577 اصابة من بينها 276325 حالة وفاة.

وعلى صعيد متصل قال مشروع (تتبع كوفيد) الذي يديره متطوعون في الولايات المتحدة في بيان إن عدد المصابين بفيروس (كورونا) الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات سجل رقما قياسيا جديدا بعدما بلغ 101 ألف شخص.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس (كورونا).