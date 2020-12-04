الرئاسة الفرنسية: سياسة تركيا فى المنطقة عدائية ونعمل مع مصر لاستقرار المتوسط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 ديسمبر 2020 أعلنت الرئاسة الفرنسية عن أن سياسة تركيا فى المنطقة عدائية، وأن فرنسا تعمل مع مصر لاستقرار المتوسط، وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.





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