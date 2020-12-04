شكرا لقرائتكم خبر عن 40 تجربة حول التحول الرقمي في «إقامة دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لمنح زوار معرض جيتكس للتقنية لعام 2020 في نسخته الـ40 تجربة استثنائية من نوعها تمكن الجمهور الموجودين خارج المعرض من الاطلاع على أبرز المشاريع التقنية والمبتكرة التي تقدمها إقامة دبي، وذلك عبر خاصية التجوال الافتراضي إلى جانب الحضور المباشر للزوار، ويأتي ذلك التزاماً بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة جراء جائحة كوفيد-19.

وكشفت إقامة دبي من خلال مشاركتها في المعرض المزمع عقده في مركز دبي التجاري العالمي والذي سيستمر 5 أيام في الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر الجاري عن تقديم حزمة من المشاريع المبتكرة لخدمة القطاع الخدمي والأمني والإداري منها مشروع «شابك» الذي يقدم باقة من خدمات الربط الرقمية لعدة جهات حكومية، وبرنامج دبي الإلكتروني للمستندات وهو عبارة عن موسوعة إلكترونية تحتوي على نماذج وصور مطابقة الأصل لكافة وثائق السفر والمستندات لمختلف دول العالم، ومشروع «منصتي» المعني بتقديم خدمات استشارية في المجالات الرقمية، ومشروع الجيل القادم من المنافذ (NBG) الذي سيمكن إنجاز إجراءات المغادرة والدخول خلال 10 ثوان. بالإضافة إلى نظام الإقامة الذهبية وغيرها من المشاريع والمبادرات الرقمية المبتكرة التي سيتم الكشف عنها خلال المعرض.

كما ستعقد إقامة دبي ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020 مؤتمراً افتراضياً بعنوان «مكتب الاستشارات الرقمية» على مدار الـ 3 أيام خلال الفترة 7 حتى 9 ديسمبر الجاري، يضم نخبة من المتحدثين بإقامة دبي وعدداً من الخبراء والمستشارين لعرض التحديات التي تواجه مختلف المواضيع منها المخالفين، وقوانين دخول وإقامة الأجانب، ورحلة المسافرين في مختلف منافذ إمارة دبي وتجربة إقامة دبي خلال جائحة كوفيد -19.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أهمية مشاركة إقامة دبي في المعرض بشكل سنوي، لتكون جزءاً من صناعة المتغيرات وتوجهاتها نحو المكانة الريادية المرموقة التي وصلت إليها إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية في مختلف القطاعات، وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وأضاف المري أن جهود إقامة دبي الرامية لمواصلة مسيرة التميز الحكومي وسعيها الدؤوب لخلق مبادرات ومشاريع ذكية وسباقة، مكنتها من الوصول إلى الريادة على مستوى الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، حيث سيشكل المعرض فرصة استثنائية لتسليط الضوء على عملية التحول الرقمي التي شهدتها إمارة دبي والجهود المتميزة التي تقوم بها المؤسسات والجهات الحكومية لتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات ومتطلبات العصر الرقمي بشكل دائم، وتحقق السعادة والرفاهية للمجتمع.

ومن جانبه قال الرائد خالد بن مدية نائب مساعد المدير للخدمات الذكية بإقامة دبي إن رغم الجائحة التي نمر بها جراء كوفيد-19 إلا أن عملنا في إقامة دبي لم يوقف واستمررنا رغم التحديات لوضع حلول استباقية لتخطي أي تحدٍّ والاستعداد للمرحلة ما بعد الجائحة. مضيفاً أن مشاركة الإدارة لهذا العام في المعرض ستكون مختلفة وفريدة من نوعها، حيث سيتمكن الزوار الموجودين خارج المعرض من الاطلاع على المشاريع التي تقدمها إقامة دبي كما وأنهم داخل المعرض، كما ستتيح لهم الفرصة للتحدث مباشراً مع العارضين للإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالإقامة الذهبية وغيرها من المشاريع المعروضة التي تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين.