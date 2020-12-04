شكرا لقرائتكم خبر عن 10 جهات حكومية من عجمان في «جيتكس 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎أعلنت حكومة عجمان أن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ40 من أسبوع جيتكس للتقنية، ستكون مختلفة ومتميزة هذا العام، حيث تنطلق من مشاركة قصص نجاحها للجمهور، وتعريفهم بأحدث إنجازات الجهات الحكومية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا في تجاوز الأزمات، ودورها الرئيسي في استمرار عمل المؤسسات والدوائر الحكومية.

‎وتشارك 10 جهات حكومية في «جيتكس 2020» تحت مظلة حكومة عجمان، مستعرضة أبرز مبادراتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، والرؤية التي وضعتها في عام الاستعداد للخمسين، تحضيراً لأكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية.

ويشارك في جناح حكومة عجمان: دائرة عجمان الرقمية، ودائرة الميناء والجمارك، والقيادة العامة لشرطة عجمان، ودائرة البلدية والتخطيط، ودائرة التنمية السياحية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة المالية، وهيئة النقل، ومنطقة عجمان الحرة ومدينة عجمان الإعلامية.

4 محاور

وتتضمن مشاركة حكومة عجمان في معرض جيتكس، أربعة محاور رئيسية، حيث يتناول المحور الأول «الممكنات الحكومية» التي تعد عصب الخدمات الحكومية ورافداً لمسيرة عمل الجهات الحكومية ومحركاً أساسياً لمسيرة التنمية، فيما يتناول المحور الثاني مميزات الاستثمار في إمارة عجمان وأهم المبادرات والمشاريع التي تهم المستثمرين. أما المحور الثالث فيجيب عن سؤال:(كيف تدار الأزمات؟)، حيث يتناول النهج الذي سارت عليه حكومة عجمان للتعامل مع جائحة كوفيد-19 ورؤيتها ومبادراتها ومشاريعها الريادية التي تتجاوز بها الظروف الاستثنائية، فيما يعد المحور الرابع والأخير رحلة شائقة يتعرف من خلالها الزوار على المشاريع التي تهم المواطنين والمقيمين في إمارة عجمان من خدمات متطورة وتطبيقات متنوعة توفر الوقت والجهد وتحقق سعادة المتعاملين.

20 مبادرة نوعية

‎وقالت عهود شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية: نتطلع إلى تعريف الزوار والمشاركين بتجربة حكومة عجمان في مجال التحول الرقمي عبر منصة موحدة تستعرض فيها 20 مبادرة نوعية.

‎وعن مشاركة دائرة عجمان الرقمية قالت: سنعلن عن إطلاق حزمة من المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، كما سنقوم بعرض أبرز المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز رحلة المتعاملين، وتضع استراتيجيات مرنة تواكب مختلف الظروف، وتوائم كافة المتطلبات والتطورات العالمية.

‎وفي سياق متصل أكد رؤساء ومديرو الدوائر الحكومية في إمارة عجمان أن نجاح مشاركة حكومة عجمان في معرض جيتكس سنوياً يعود إلى المستوى الريادي في عرض الخدمات، وقوة التنظيم، ووجود فرق عمل على درجة عالية من الكفاءة، مشيرين إلى أن المشاريع والمبادرات هذا العام متميزة، تعكس رؤية إمارة عجمان وتعزز مكانة الإمارة محلياً وعالمياً.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، إن الدائرة تشارك في معرض جيتكس 2020 حرصاً على تلبية وتوفير متطلبات التحول الرقمي التي تتماشى مع استراتيجية حكومة عجمان 2017-2022، كما تعتزم إطلاق عدد من الخدمات البحرية الرقمية التي تحقق تطلعات المتعاملين بتوفير خدمات رقمية متميزة متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن إمارة عجمان رسخت نجاحاتها المتوالية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة والوسائل الذكية وعززت هذا الإنجاز بالمشاركة سنوياً في معرض جيتكس.

وتعتبر مشاركة شرطة عجمان تحت مظلة حكومة عجمان في معرض جيتكس 2020 فرصة مثالية لإبراز أحدث الإبداعات والابتكارات والخدمات الذكية في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، مما يعزز مكانة الشرطة وقدرتها على مجاراة أحدث تقنيات العصر.

وأكد محمود الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة أن المدينة تستعرض خلال مشاركتها أبرز الحلول التقنية المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال والعاملين بقطاع دعم المستثمرين بتأسيس الشركات وإجراء المعاملات، ومن ذلك منصة Easy Go الافتراضية التي تتيح تأسيس الشركات وإجراء المعاملات بسهولة ويسر من خلال برنامج تحفيزي شائق.

وفي سياق متصل أكد مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية بعجمان، أن معرض «جيتكس» يمثل فرصة محفزة ومهمة للدائرة لبحث فرص التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة والرائدة في مجال التحول الرقمي لا سيما أن المعرض يعتبر منصة تتيح للدائرة عرض أحدث الحلول والتقنيات التي توصلت إليها من حيث التطبيقات والخدمات الذكية.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام ‏دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة حققت خلال الدورات الماضية من معرض جيتكس نجاحات متلاحقة ونجحت في إبراز الصورة المشرقة لمبادرات وإنجازات الدائرة، والتي تعنى بتقديم الأفضل للمتعامل بما يضمن سعادته وحصوله على الخدمات المثالية، لافتاً إلى أن الدائرة ما زالت تتطلع لتحقيق الأفضل خلال الدورة الحالية من أجل توفير أفضل الخدمات والمضي نحو مستقبل رقمي.

رخصة التجارة الإلكترونية

وقال عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: هدفنا من خلال هذه المشاركة استعراض أحدث خدمات الدائرة ومشاريعها التقنية التي تسهم في تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، تحقيقاً لهدفنا الاستراتيجي في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، ومنها رخصة التجارة الإلكترونية، وبرنامج تعزيز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة، وبرنامج ريادة لمزاولة الأنشطة في المنازل.

وعن مشاركة هيئة النقل قال مديرها العام المهندس عمر بن عمير المهيري: تحرص الهيئة على توظيف التكنولوجيا لتسهيل وتسريع إجراءات العمل ولتعزيز الأداء الحكومي وذلك لتشجيع العملاء على استخدام كافة خدماتها من خلال تطبيقاتها الذكية المتاحة على مدار الساعة بهدف توفير الوقت والجهد كما سيسلط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات التي حققتها هيئة النقل في الآونة الأخيرة.

من جهته قال المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: هذه المشاركة تفتح المزيد من الآفاق لإطلاق شراكاتٍ جديدة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التكنولوجيا والأتمتة والتحول الرقمي، وتُبرز تميّز الخدمات الإلكترونية للمنطقة الحرة من حيث الكفاءة والموثوقية وسهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ.

(وام)