شكرا لقرائتكم خبر عن السومة أفضل لاعب في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حصل السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تقدمها رابطة دوري المحترفين من خلال لجنتها الفنية.

واختير الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال أفضل مدرب، وحارس العين أمين بخاري أفضل حارس، أما أفضل لاعب صاعد فذهبت لعبدالإله العمري مدافع النصر.

وكان السومة قد قاد الأهلي للفوز على العين والفيصلي عندما سجل 4 أهداف، منها ثلاثة في مرمى العين، إلى جانب تصدّره ترتيب الهدفين برصيد أربعة أهداف متساوياً مع رومارينهو (الاتحاد)، وكارلوس ستراندبيرج (أبها)، ومروان بن دبكة (الفتح)، وفابيو ابرو (الباطن)، وديمتري (الوحدة).

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