شكرا لقرائتكم خبر عن «شاهين» بطل سباق اليوم الوطني للشراع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

توج «شاهين» لمحمد راشد مصبح الرميثي بلقب سباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وحصل البطل على سيارة و 210 آلاف درهم جائزة المركز الأول.

وبلغ مجموع جوائز السباق ثلاثة ملايين درهم بالإضافة إلى ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وحل«براق» لأحمد محمد راشد الرميثي في المركز الثاني وحصل على سيارة و17 ألف درهم، أما المركز الثالث فكان من نصيب «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وحصل على سيارة و150 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز الرابع فحلّ به «شمردل» لسعيد محمد أحمد حارب وحصل على 115 ألف درهم.

وتوج الفائزين في السباق ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وسعيد حميد المهيري مشرف المرسى بالنادي.

من جانبه،عبر أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس «أبوظبي للشراع» عن فخره بمشاركة النادي في هذه المحفل الوطني الكبير، مؤكداً أن يوم اتحاد الوطن هو عيد للجميع، ووجه الشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعاية السباق، مؤكداً أن الرعاية ضاعفت من قيمته وجعلت الإثارة عنواناً بين المتنافسين في عرض البحر.

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