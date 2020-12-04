شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: مصر والسعودية صمام أمان المنطقة.. والقاهرة حققت نموا اقتصاديا مذهلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف حمود أبو طالب الكاتب السعودي، مصر والسعودية بصمام الأمان للمنطقة العربية، مؤكدا أن الدولتين يتصدان لإرهاب جماعة الإخوان.

وقال "أبو طالب": "خبر من ضمن أخبار هذا الأسبوع ربما لم يركز عليه البعض في خضم الأخبار الكثيفة عن الأحداث الكثيرة المتسارعة، هو اختتام اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر في الرياض وصدور بيان ختامي يؤكد «توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بوصفهما محوري استقرار للمنطقة، سياسياً واقتصادياً وإسلامياً وثقافياً وعسكرياً، كما أنهما يأخذان في الاعتبار أن مستقبل المنطقة يحتّم تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين ليدعم مصالح شعبيهما» وفقا لما جاء في مقال نشره بصحيفة "عكاظ" السعودية.

وتتطرق الكاتب السعودي، إلى تصدى مصر والسعودية للإرهاب، قائلا: "هذا الخبر المهم يؤكد استمرار التنسيق بين «محوري استقرار المنطقة»، ولأنهما كذلك فلا غرابة أن تكون الدولتان هما الأكثر استهدافاً بمحاولات اختراق الأمن العربي بمشاريع الفوضى والتشرذم عبر الوكلاء، سواءً دول مثل إيران وتركيا، أو تنظيمات إرهابية كالإخوان والقاعدة وحزب الله والمليشيا الحوثية وغيرها.

وأوضح أن مصر حققت نمواً اقتصادياً مذهلاً في السنوات القليلة الماضية بفضل الاستقرار والحزم والسياسة الحكيمة، لكنها ما تزال تواجه أشكالاً مختلفة من محاولات إشغالها عن مشروعها التنموي، والإخلال بأمنها الداخلي.