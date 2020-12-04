إيران تُسجل 13 ألفًا و341 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة تسجيل 13 ألفا و341 إصابة جديدة بفيروس كورونا و347 حالة وفاة.



وأوضحت الوزارة الإيرانية -وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية- أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليون و16 ألفا و835 شخصا، وبلغ إجمالي الوفيات 49 ألفا و695، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 708 آلاف و106 أشخاص.



وأفادت الوزارة بأن كافة الأقاليم الـ31 لا تزال في وضع صحي خطير، 27 إقليما في وضع صحي حرج من بينها طهران وأصفهان وقم.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، تسجيل 10 آلاف و339 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما لاري - في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 703 آلاف و288 حالة من بينهم 5584 شخصًا في وضع حرج، وفقًا لما

ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تُصنف فيه 27 محافظة من محافظات إيران مناطق حمراء من حيث مستوى انتشار الفيروس، وتشهد أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفاعات قياسية، وسط موجة ثالثة من عدوى (كوفيد-19).



يُذكر أن إيران هي البلد الأكثر تضررًا بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.