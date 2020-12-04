وزير خارجية البحرين يُؤكد لنظيره الفلسطيني وقوف بلاده مع فلسطين

أكد وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، وقوف مملكة البحرين مع حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن هذا الموقف الثابت يتم التعبير عنه في كل مناسبة ولن يتغير.
لوزير التجارة والاقتصاد والسياحة البحريني حول "عدم تمييز بلاده بين منتجات المستوطنات ومنتجات إسرائيل".
وشدد الزياني، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم /الجمعة/ حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على عمق العلاقات القائمة بين البلدين، واستعداد بلاده للحفاظ عليها وتدعيمها، نافيا التصريحات التي نُسِبَت
وبشكل خاص قرار مجلس الأمن رقم 2334 من جهة أخرى.
وأوضح الزياني أن هذا الادعاء المنسوب لوزير التجارة والاقتصاد والسياحة يتناقض بالكامل مع موقف بلاده الداعم من جهة للقضية الفلسطينية؛ في حريتها واستقلالها وفي رفض الاستيطان والضم، وما يرتبط بالاحتلال من إجراءات، ومع التزام بلاده بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
وقد اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني اليوم الجمعة مع السيد بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وذكرت وكالة أنباء البحرينية بنا أنه قد جرى ،خلال الاجتماع، استعراض الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وما تقدمه من عون لمختلف الشعوب المنكوبة في العالم.
كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على اهتمام مملكة البحرين بمواصلة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خدمة لأهداف العمل الإنساني والإغاثي.
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