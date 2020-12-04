النمسا تُقرر ترحيل 20 روسيًا إلى بلادهم

قامت النمسا بتسليم 20 مواطنًا روسيًا إلى السلطات بموسكو، وذلك فى إطار عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) والتى شهدت تشديدا منذ اندلاع جائحة كورونا.



وذكرت وزارة الداخلية النمساوية- في بيان، اليوم الجمعة، أن هذه هي تاسع عملية ترحيل منذ بداية تشديد الإجراءات على حدود الاتحاد الأوروبي فى

مارس الماضي بسبب



وأضافت أنه إلى جانب قوات الأمن كان على متن طائرة الترحيل مراقب تابع لمنظمات حقوق الإنسان وطبيب ومسعفون ومترجم فوري، موضحا أنه لم يتم ترحيل سوى الأشخاص، الذين تم رفض قبول لجوئهم بشكل قانوني، وبالتالي اضطروا إلى مغادرة أراضي النمسا.



وأشارت إلى أنه تمت إدانة أحد عشر روسيا ممن أعيدوا إلى أوطانهم من النمسا جنائياً أثناء إقامتهم في البلاد، حيث أدينوا بارتكاب جرائم مختلفة مثل الاحتيال التجاري والسرقة والسطو والأذى الجسدي والشروع في القتل والتحرش الجنسي والتهريب وجرائم المخدرات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.