إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال

أُصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، بينهم نساء وأطفال، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.
واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله إن العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا القرية
وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة مواطنين من مدينة نابلس.
السكنية في شارع التعاون العلوي بالمدينة، واعتقلت المواطن مؤيد الألفي، كما اعتقلت المواطن عماد الشامي بعد مداهمتها بناية سكنية في منطقة نابلس الجديدة.
وأفادت مصادر محلية، حسبما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال داهمت إحدى البنايات
وعلى نفس صعيد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت قوات الاحتلال، باعتقال شابا من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وأفادت المصادر، بأن عناصر من شرطة الاحتلال، اعتقلت الشاب محمود الجندي بعد أن أوقفته في حي باب حطة عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف.
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