وزير الخارجية السعودي: نقدر الجهود الكويتية والأميركية لحل الأزمة الخليجية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 06:14 مساءً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 5:47 مساءً

أبدى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الجمعة، “بالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية”.

وشكر، في تغريدة نشرها في حسابه في تويتر، “المساعي الأميركية في هذا الخصوص”، مؤكدا “أننا نتطلع إلى أن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة”.

وقد أعلن وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، اليوم الجمعة، أن مباحثات “مثمرة” حصلت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017 بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وقال عبر كلمة بثها تلفزيون الكويت إن هذه المباحثات “أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى التوصل إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم، وتحقيق ما فيه خير شعوبهم”.

على الأثر، شكر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني الكويت والولايات المتحدة على جهودهما من أجل حلّ الخلاف الخليجي، معتبرا أن البيان الذي أصدره وزير الخارجية الكويتي بشأن الأزمة “خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية”.

وقال على تويتر: “بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأميركية المبذولة في هذا الصدد”.