ريدوان يضع يده في يد راشد الماجد

يحضر الفنان المغربي ريدوان، في الوقت الحالي، لأغنية عن إمارة دبي، يقدمها رفقة النجم الخليجي، راشد الماجد.

وعلى الرغم من تستر ريدوان عن هوية الفنان، الذي يشاركه في عمله الجديد، كشف برنامج “إي تي بالعربي” أن المشروع هو في الأساس عبارة عن أغنية ديو، ستجمع ريدوان مع راشد الماجد.

وحضر ريدوان، قبل أيام، حفل مهرجان ضيافة الدولي 2020 في دبي، حيث كرم، وزوجته، ليلى عزيز، التي حصلت على جائزة أفضل مصممة أزياء عالمية.

واتخذ ريدوان من دبي مكانا للاستقرار، بعدما أضحى يشتغل رفقة فنانين عرب، كان آخرهم الفنانة أحلام، التي يقدم برفقتها ديو مشتركا كذلك.