حصيلة المحاكمات عن بعد تتجاوز 10 آلاف جلسة افتراضية بثت في 194 ألف قضية

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت، ما بين 27 أبريل و27 نونبر الماضيين، 10 آلاف و624 جلسة، أدرجت خلالها 194 ألفا و857 قضية.

واعتبر المجلس، في بلاغ حول إحصائيات سبعة أشهر من تفعيل المحاكمات عن بعد، أن هذا المشروع الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 27 نونبر 2020 حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة.

وأكد المجلس ستمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة. كما دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.