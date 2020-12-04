حرب الطرق.. شاحنة كبيرة تنهي حياة شاب وترسل آخر إلى المستعجلات في مراكش

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، في حادث اصطدام شاحنة من الحجم الكبير بدراجة نارية في الطريق الرابطة بين الملعب الكبير لمراكش.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الحادث المذكور تسبب في مصرع شاب في العشرينيات من عمره، بعد اصطدام دراجة نارية بـ”شاحنة من الحجم الكبير، ما تسبب له في نزيف حاد، عجل بوفاته في عين المكان فيما نقل رفيقه في حالة خطيرة إلى المستعجلات بالمستشفى الجامعي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية، التي حلت في عين المكان، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامّة، وفتح تحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

يذكر أن إحصائيات حوادث السير، خلال الأسبوع الأخير، في المغرب، عرفت مصرع 20 شخصا، وإصابة 2011 آخرين بجروح، إصابات 68 منهم بليغة، في 1487 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع، الممتد من 16 إلى 22 نونبر الماضي.