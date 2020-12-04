شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن عن مباحثات مثمرة للمصالحة الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

- وزير الخارجية : نحرص على الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم

- نعرب عن التقدير لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لجهوده في المباحثات

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن مباحثات مثمرة جرت مؤخرا في إطار استمرار جهود المصالحة الخليجية.

وقال الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية في بيان:" في في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، واستمراراً للجهود التي يبذلها حالياً صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، و الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة مع قطر ، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا اليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.

و أصاف وزير الخارجية : في هذا الإطار نعرب عن التقدير لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ، على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد.