المنافذ تعلن ضبط مسافر بحوزته 'ادوية بشرية' مخالفة للضوابط في الشلامچة

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن ضبط مسافر بحوزته "ادوية بشرية" مخالفة للضوابط في الشلامچة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم ضبط مسافر عراقي بحوزته ادوية بشرية واعشاب ومواد مخالفة للضوابط، في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة".
واضافت انه "تمت عملية الضبط في صالة الوافدين ، تم تشكيل فريق من الجهات المختصة لغرض اتلافها وفق محضر اصولي".
واكدت الهيئة انه "تم إحالة المسافر وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الكمرك لغرض عرضه أمام الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
واضافت انه "تمت عملية الضبط في صالة الوافدين ، تم تشكيل فريق من الجهات المختصة لغرض اتلافها وفق محضر اصولي".
واكدت الهيئة انه "تم إحالة المسافر وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الكمرك لغرض عرضه أمام الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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