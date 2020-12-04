مجلة التايم تختار 'طفلة العام' لأول مرة على غلافها!

وقد اخترعت راو وهي من دنفر في ولاية كولورادو الأميركية، تحليلاً سريعاً منخفض التكلفة للكشف عن تلوث المياه بالرصاص في العام 2017 وقبل حصولها على لقب طفلة العام، أُدرجت أيضاً ضمن قائمة فوربس للمبدعين تحت الثلاثين.



وبالإضافة، فقامت راو مؤخّراً بابتكار تطبيق"Kindly" الّذي يستند على الذكاء الاصطناعي لرصد حالات التنمر الإلكتروني عبر الإنترنت.

وقد تم اختيار راو من بين أكثر من خمسة آلاف مرشح مقيم في الولايات المتّحدة الاميركية، واستطاعت المخترعة الصغيرة إدهاش لجنة التحكيم باستخدامها التكنولوجيا لمكافحة عدد من القضايا الاجتماعية والقضايا المتعلّقة بالمياه والتلوّث.

والجدير بالذّكر أنّ مجلّة تايم بدأت بتقديم جائزة شخصية العام منذ سنة 1927، إلّا أنّها المرّة الأولى الّتي تختار فيها "طفل العام".

وفي العام الماضي، تم اختيار الناشطة المناخية غريتا ثونبرج، الّتي كانت تبلغ 16 عاماً من العمر، لتصبح أصغر شخصية تختارها المجلة كشخصية للعام منذ أن بدأت بهذه الجائزة.