بيع مسدّس جيمس بوند مقابل مبلغ خيالي

أعلنت دار مزادات جوليانز أن مسدساً استخدمه النجم الراحل شون كونري في أول أفلام سلسلة جيمس بوند بيع مقابل 256 ألف دولار في مزاد أقيم في بيفرلي هيلز.
وتجاوز السعر تقديرات سابقة لهذه القطعة الشهيرة الذي استخدمه كونري في فيلم "Dr. No" في العام 1962.
وأصبحت المشاهد التي يظهر فيها المسدس نصف الآلي وهو من طراز "Walther PP" وكذلك الطراز الأصغر "PPK"، أحد أشهر المشاهد في سلسلة الأفلام الشهيرة.
وقالت جوليانز إن المشتري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أميركي شاهد جميع أفلام سلسلة جيمس بوند مع أبنائه.
وأصبحت المشاهد التي يظهر فيها المسدس نصف الآلي وهو من طراز "Walther PP" وكذلك الطراز الأصغر "PPK"، أحد أشهر المشاهد في سلسلة الأفلام الشهيرة.
وقالت جوليانز إن المشتري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أميركي شاهد جميع أفلام سلسلة جيمس بوند مع أبنائه.
والجدير ذكره أن دار المزادات كانت قدرت سعر المسدس من قبل بين 150 و200 ألف دولار.
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