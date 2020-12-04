الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن تسجيل صوتي لقيادات امنية انتشر بمواقع التواصل

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مِن ( وزارة الدفاع الاستخبارات العسكرية والاستخبارات والأمن وأمن الحشد الشعبي ) في قيادة العمليات المشتركة للتحقيق الفوري بالتسجيل الصوتي الذي نشر في التواصل الاجتماعي بشأن ( الاتصال المنسوب الى ممثل مِن الحشد الشعبي ورئيس اركان قيادة عمليات الانبار )".



واوضحت الخلية، أن اللجنة جاءت "للوقوف على حقيقة الامر ومن هي الجهة التي سجلت الاتصال وأسباب نشره الان واتخاذ الاجراءات القانونية بمحاسبة المقصرين".

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