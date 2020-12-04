اجتماع عسكري إثيوبي سوداني يبحث الحدود والأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات الدفاع الإثيوبية، الجمعة، عن عقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بين إثيوبيا والسودان.

اللجنة المشتركة الإثيوبية السودانية مكونة من الكتيبة 22 للجيش الإثيوبي والشرطة الفيدرالية الإثيوبية مع نظرائهم من الكتيبة 13 من قوات الجيش السوداني، وتستهدف الاجتماعات مناقشة الوضع الأمني بالقرب من الحدود بين البلدين.

وقال بيان عن الجيش الإثيوبي، الجمعة، إن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بين إثيوبيا والسودان التي عقدت مع الجانب السوداني ناقشت الوضع الأمني على الحدود بين البلدين.

ونقل البيان تصريحات للجنرال سلمون أفرا، قائد الكتيبة الإثيوبية، أكد فيها متانة العلاقات الإثيوبية السودانية "التاريخية".

وقال إن اتفاقية التعاون بين البلدين لها أهمية كبيرة للسلام، مضيفا أن البلدين سيعملان معا من أجل السلام والأمن.







بدوره قال العقيد محمد آدم القائد العام للكتيبة التاسعة في السودان إن إثيوبيا والسودان يعملان معا من أجل السلام والأمن بين البلدين، وفقا للبيان.

وأضاف آدم أن البلدين تبادلا أيضا المعلومات، وأجريا عمليات مراقبة مشتركة على طول الحدود وضبطا تهريب الأسلحة، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة خطة التدريب العسكري المشترك والاتصالات بين الجانبين، والتي تم تعليقها بسبب جائحة كورونا.

