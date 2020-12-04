شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتي: جهود مثمرة لاتفاق نهائي للمصالحة الخليجية.. وتأكيد الاستقرار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أن المباحثات التي جرت خلال الفترة الماضية للتوصل إلى اتفاق نهائي للمصالحة الخليجية كانت مثمرة.— الخليج 365 (@OKAZ_online)
#عاجل - #فيديو | وزير الخارجية الكويتي: جهود مثمرة لاتفاق نهائي للمصالحة الخليجية.. وتأكيد على التضامن والاستقرار#عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظhttps://t.co/t8EXGyCQeL pic.twitter.com/6YsooUbOWv— عكاظ (@OKAZ_online) December 4, 2020
وقال الشيخ أحمد ناصر الصباح في بيان له بثه التلفزيون الكويتي اليوم (الجمعة) حول آخر التطورات والمستجدات في المنطقة: في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية، أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.
وأضاف وزير الخارجية الكويتي: في هذا الإطار نعرب عن التقدير لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر على الجهود القيمة التي بذلها أخيرا في هذا الصدد.
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