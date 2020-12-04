شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع إسرائيل يدعو لمفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الفلسطينيين إلى العودة للمفاوضات المباشرة وتعزيز التنسيق بشأن جائحة كورونا . وقال غانتس اليوم (الجمعة) في رسالة مصورة وزعها مكتبه موجهاً كلامه للفلسطينيين، إن الشرق الأوسط يشهد تغييرات، ومن مصلحتكم أن تعودوا للمفاوضات. وأضاف: سنقوم بتقديم المساعدات لكم في موضوع التطعيمات، وسنشدد إجراءات تطبيق القانون على عدم دخول مواطنين إسرائيليين لمناطق السلطة. وتابع: سنقوم بدفع مشاريع كبيرة في قطاع غزة، منها مناطق صناعية مشتركة، ومشاريع في قطاع الطاقة والمياه والزراعة، شريطة إعادة الأسرى والمفقودين ووقف تعاظم حماس العسكري.



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