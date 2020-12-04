شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف رجل الأعمال زياد تقي الدين بناء على مذكرة من الانتربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت- (أ ف ب)

أفاد مصدر قضائي لبناني، الجمعة، أن السلطات أوقفت رجل الأعمال اللبناني-الفرنسي زياد تقي الدين، الذي يُعد أحد الشهود الأساسيين في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بناء على طلب من منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».

وأوضح المصدر أن «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت تقي الدين، بناء على برقية وردت إلى النيابة العامة التمييزية من الانتربول تتضمن مذكرة توقيف، لكونه مطلوباً من السلطات الفرنسية لتورطه في عمليات فساد وتمويل حملة ساركوزي».

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