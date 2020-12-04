شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تطعم 20 مليون شخص ضد «كورونا» خلال ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – ”الخليج 365”

قالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، إنها تتوقع تطعيم 20 مليون شخص ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة، أن الحالة الوبائية تفرض علينا ترخيص اللقاح بسرعة، مضيفة أنها ستتحرك بسرعة للبت في لقاح «فايزر» لـ «كورونا».

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